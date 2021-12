Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Diebstähle von Weihnachtsdekoration

Meinersen (ots)

In der Samtgemeinde Meinersen kam es seit Ende November zu drei Diebstählen von Weihnachtsdekoration.

So wurde in der Nacht vom 27. auf den 28. November aus dem Vorgarten eines Grundstücks am Wegeberg in Müden ein ca. 80 cm großer Weihnachtsmann und eine ebenso große Laterne mit weiterer Dekoration entwendet.

Ein beleuchtetes, ca. 1,8m großes Rentier wurde in der Nacht vom 13. auf den 14. Dezember von einem Grundstück am Immenweg in Meinersen gestohlen. Ebenfalls ein beleuchtetes Rentier, hier sogar 2,2m groß, wurde in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages von einem Grundstück an der Peiner Straße in Seershausen entwendet.

In allen Fällen bittet die Polizei Meinersen um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung, Telefon: 05372 9785-0.

