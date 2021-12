Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Unfallflucht

Gifhorn (ots)

In der Hohefeldstraße kam es im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr die Straße in Richtung "Am Windmühlenberg" und stieß dabei gegen einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Dacia. Dabei entstand allein an diesem ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Das verursachende Fahrzeug, dessen Fahrerin bzw. Fahrer die Fahrt fortsetzte ohne sich um den Schaden zu kümmern, müsste ebenfalls nicht unerheblich beschädigt sein.

Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei Gifhorn, Telefon: 05371 980-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell