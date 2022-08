POL-OG: Bühl - Ermittelt

Kehl (ots) - Die Trunkenheitsfahrt eines 23-jährigen BMW-Fahrers endete am späten Mittwochabend in einem Verkehrsunfall. Gegen 23:10 Uhr befuhr der Anfang 20-Jährige die Hornisgrindestraße und bog nach rechts in die Sundheimer Straße ein. Aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Opel Astra. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen ...

