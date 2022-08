LPI-SLF: Abruptes Ende - Explosion auf Zeltplatz fordert einen Schwerverletzten

Saalburg-Ebersdorf (ots) - Am 09.08.2022 gegen 13:40 Uhr befuhr ein 43-jähriger Opelfahrer die Landstraße von Saalburg in Richtung Bad Lobenstein. An der Einfahrt am Strandbad verpasste dieser die Einmündung und bremste stark, sodass ein nachfolgender 15-jähriger Mopedfahrer auffuhr. Dieser verletzte sich und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Das Moped musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen enstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

