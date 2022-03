Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, K23/ Unfall verursacht, dann geflüchtet

Coesfeld (ots)

Verletzt ist ein 22-jähriger Lüdinghauser am Freitag (11.03.22) vom Unfallort geflüchtet. Gegen 21.30 Uhr befuhr er in seinem Auto die K23 aus Senden kommend. Hinter der Kreuzung der L835 kam er aus bislang nicht geklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Während der Ermittlungen trafen die Polizisten den alkoholisierten Lüdinghauser an seiner Wohnanschrift an. Mit einem Rettungswagen kam der 22-Jährige verletzt in ein Krankenhaus. Dort entnahm man ihm eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Zudem leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein.

