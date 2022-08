Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Bagger

Blechhammer (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Blechhammer in der Straße Klettergarten das Schloss eines Radbaggers beschädigt und in der weiteren Folge an den Hebeln herumhantiert.

Zeugen werden gebeten, etwaige Beobachtungen der PI Sonneberg mitzuteilen.

