POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht durch weißen Geländewagen mit schwarzer Front

Rittersdorf (ots) - Am Donnerstag, den 26.05.2022 gegen 12:40 Uhr, ereignete sich in der Schulstraße in Rittersdorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Radfahrern. Die beiden Radfahrer befuhren mit ihren Fahrrädern die Schulstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Bei voller Fahrt stürzten beide unabhängig voneinander. Sie erlitten dabei schwere Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. ...

