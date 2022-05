Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall zweier alkoholisierter Radfahrer

Rittersdorf (ots)

Am Donnerstag, den 26.05.2022 gegen 12:40 Uhr, ereignete sich in der Schulstraße in Rittersdorf ein folgenschwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Radfahrern. Die beiden Radfahrer befuhren mit ihren Fahrrädern die Schulstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Bei voller Fahrt stürzten beide unabhängig voneinander. Sie erlitten dabei schwere Verletzungen und mussten medizinisch versorgt werden. Beide Personen waren merklich alkoholisiert. Während einer der Beiden den Alkoholschnelltest ablehnte, konnte bei dem Zweiten ein Wert von 1,48 Promille festgestellt werden. Da eine Fahruntüchtigkeit aufgrund der Alkoholisierung bei beiden Personen wahrscheinlich war, wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Gegen Beide wurden Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Die Polizei Bitburg weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für Fahrradfahrende bereits ab einem Wert von 0,3 Promille eine Fahruntüchtigkeit vorliegen kann. In diesen Fällen sind entsprechende Strafverfahren die Folge. Darüber hinaus sind auch Auswirkungen auf die Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge möglich. Die Polizei appelliert daher an alle Radfahrenden - Don't Drink and Drive!

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell