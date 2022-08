Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach, B33 - Unerlaubtes Wendemanöver

Hausach (ots)

Die Polizeibeamten beobachteten am späten Mittwochnachmittag während der Fahrt durch den Sommerbergtunnel in Richtung Haslach einen 38-jährigen Autofahrer bei einem versuchten Wendemanöver von einer Nothaltebucht aus. Gegen 17 Uhr ließ der Fahrzeugführer jedoch beim Erblicken des Streifenwagens von seinem Vorhaben ab. Bei einer unmittelbar darauffolgenden Verkehrskontrolle bei einem Kieswerk trafen die Beamten des Polizeireviers Haslach erneut auf den BMW-Lenker, was darauf schließen ließ, dass dieser sein unerlaubtes Wendemanöver auf der B33 in die Tat umgesetzt hatte. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der Autofahrer ohne entsprechende TÜV Erlaubnis am Straßenverkehr teilnahm. Der Mann muss nun mit den rechtlichen Konsequenzen seines Handelns rechnen.

