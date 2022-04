Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ahnsbeck - Unfall mit leicht verletzter Person

Celle (ots)

Am Mittwochnachmittag (13.04.2022) befuhren zwei PKW hintereinander die Landesstraße 284 von Ahnsbeck in Richtung Hohne, als der 20 Jahre alte, hintere Fahrzeugführer beim Überholen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenprallte. Am Steuer saß eine 39 Jahre alte Frau, die bei dem Unfall leichte Verletzungen davontrug. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

