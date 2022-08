Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Versuchter Raub, Zeugenaufruf

Kuppenheim (ots)

Nach einem Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben die Polizeibeamten die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 3 Uhr sollen zwei Unbekannte durch das Einschlagen einer gläsernen Eingangstür in eine Lokalität in der Adolf-Walz-Straße eingebrochen sein, um sich höchstwahrscheinlich an den dortigen Spielautomaten rechtswidrig zu bereichern. Vermutlich aufgrund einer Alarmauslösung flüchteten die beiden Langfinger. Beide Personen sollen einen schwarzen Helm getragen haben. Zeugenaussagen zufolge, waren die Tatverdächtigen auf einer Enduro mutmaßlich in Richtung Niederbühl unterwegs. Im Rahmen der Flucht könnte ein Pkw-Fahrer von der Enduro zumindest behindert worden sein, weshalb dieser laut Zeugenaussagen gehupt habe. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet, es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen sowie der bislang unbekannte Autofahrer, welche Hinweise zur Identität der beiden Unbekannten, zur Flucht vom Tatort oder zum Einbruchshergang geben können, werden gebeten, sich mit den die Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

