Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Autofahrerinnen bei Auffahrunfall leicht verletzt

Groß Laasch (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 73 zwischen Ludwigslust und Neustadt-Glewe sind am Donnerstagmorgen zwei 56 Jahre alte Autofahrerinnen leicht verletzt worden. An der Ampelkreuzung in Höhe Groß Laasch prallte ein Geländewagen auf ein vorausfahrendes Auto, dessen Fahrerin verkehrsbedingt angehalten hatte. An beiden Fahrzeugen entstand dabei Sachschaden, der zusammen auf ca. 15.000 Euro geschätzt wurde. Medizinische Hilfe lehnten beide Autofahrerinnen vor Ort zunächst ab. Sie wollten sich anschließend jeweils selbstständig einem Arzt vorstellen. Der Geländewagen musste anschließend abgeschleppt werden. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell