Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann bei Fenstersturz schwer verletzt

Lübz (ots)

Bei einem Fenstersturz ist ein Mann am späten Mittwochabend in Lübz schwer verletzt worden. Der 47-jährige Deutsche wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Hergang des Vorfalls in der Straße "Am Hafen" ist derzeit noch unklar. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es bislang nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Mann aus dem Fenster seiner im ersten Obergeschoss befindlichen Wohnung gestürzt und knapp drei Meter in die Tiefe gefallen. Anwohner fanden den schwer verletzten 47-Jährigen und informierten darauf die Rettungskräfte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell