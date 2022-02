Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Ludwigshafen-Hemshof (ots)

Am Sonntag, den 13.02.2022, um 04:19 Uhr, wurde ein 26-jähriger Mann, welcher mit seinem E-Scooter die Bgm.-Grünzweig-Straße in Richtung Industriestraße befuhr, nachdem er die rot signalisierende Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Rohrlachstraße passierte, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich konkrete Anzeichen für einen übermäßigen Alkoholkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Auf Grund dessen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell