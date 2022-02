Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

In der Nacht von Freitag, den 11.02.2022, auf Samstag, den 12.02.2022, beschädigten unbekannte Täter mindestens zwei Pkw, welche auf dem BASF-Parkplatz in der Anilinstraße, geparkt waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 0621 9632222 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell