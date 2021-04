Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: ressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

--- Korrektur ---

Heilbronn: Poserkontrollen in der Heilbronner Innenstadt

Am --- kompletten Osterwochenende --- wurden durch fachkundige Beamte der Polizei Autoposer in der Heilbronner Innenstadt kontrolliert. Hierbei wurden bei den umfänglichen Kontrollen eine Vielzahl an Fahrzeugen und Personen kontrolliert, die sich an den einschlägigen Plätzen im Stadtgebiet Heilbronn aufhielten. Insgesamt wurden mehrere Anzeigen wegen Verstößen gegen diverse Rechtsvorschriften, unter anderem wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis, der Corona-Verordnung oder der nicht angepassten Geschwindigkeit, gefertigt. Zudem erteilten die Einsatzkräfte über hundert Platzverweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell