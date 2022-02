Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raubdelikt

Ludwigshafen-West (ots)

Am Sonntag, den 13.02.2022, kam es gegen 02:10 Uhr zu einem Raubdelikt in der Frankenthaler Straße. Zwei unbekannte männliche Täter raubten dem 19-jährigen Geschädigten Bargeld sowie seine mitgeführten persönlichen Gegenstände und flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Hauptbahnhof. Beide Täter sollen zwischen 18 und 21 Jahre alt sein. Einer der Täter trug eine schwarze Jacke mit weißer Basecap und der andere Täter eine schwarze Mütze mit auffallend glänzender Weste. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 0621 9632222 oder per E-Mail unter piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden.

