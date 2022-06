POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Alkoholisierter Fahrer stürzt mit E-Scooter +++ Strafverfahren eingeleitet

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße Am Sportplatz in Elsfleth und entwendeten Bargeld. Als möglicher Tatzeitraum kommt Montag, 13. Juni 2022, 10:15 Uhr, bis Dienstag, 14. Juni 2022, 17:00 Uhr, in Betracht. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zeugen, die im Tatzeitraum im ...

