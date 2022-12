Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Haftbefehle am Bahnhof vollstreckt

Kiel (ots)

Bei Kontrollen am Kieler Hauptbahnhof haben Bundespolizisten zwei Männer festgestellt, die per Haftbefehl gesucht wurden. Beide wurden verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Sonntag (18.12.) gegen 11:45 Uhr wurden im Rahmen einer Kontrolle die Personalien eines 42-jährigen Mannes überprüft. Als Ergebnis kam für den Mann eine Fahndungsnotierung zur Festnahme zum Vorschein. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde er mit zur Dienststelle genommen. Nach Anforderung und Eröffnung des Haftbefehls war schnell klar, der Aufenthalt des Mannes endet heute mit einer Fahrt zur Justizvollzugsanstalt. Demnach war er durch die Staatsanwaltschaft Hamburg ausgeschrieben, da er durch das Amtsgericht Hamburg wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.250,- EUR oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt worden war. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er durch Beamte der Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Am Montag (19.12.) gegen 00:30 Uhr geriet ein 51-jähriger Mann in den Fokus der Bundespolizei. Auch bei der Überprüfung seiner Personalien konnten die Polizisten eine Fahndungsnotierung feststellen. Hier konnte ermittelt werden, dass die Staatsanwaltschaft Kiel den Mann per Haftbefehl suchte. Demnach wurde er vom Amtsgericht Kiel wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1.770,-EUR oder 177 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da auch hier die Geldstrafe nicht bezahlt werden konnte, wurde der Mann durch die Streife der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

