POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel

Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag, 08.05.2022, gegen 19.00 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Gökerstraße. Eine bisher unbekannte Person setzte dort im Hausflur einen mit Papier befüllten Kinderwagen in Brand. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht. Personen sind durch den Brand nicht zu Schaden gekommen. Zeugen, ...

