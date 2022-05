Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 8-Jährigen im Klosterweg in Schortens - Zeugen gesucht!

Schortens (ots)

Am Montag, 09.05.2022, gegen 07:30 Uhr, befuhr eine 8-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang des Klosterweges in Schortens. In Höhe einer Grundstückszufahrt, im Bereich der Einmündung Klosterweg / Siegfriedstraße, setzte ein Pkw rückwärts und kollidierte dabei mit dem Fahrrad des Kindes. Das Mädchen blieb dabei unverletzt, jedoch entstand Sachschaden an dem Fahrrad. Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend mit dem Pkw, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zum Pkw ist nur bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw gehandelt hat. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell