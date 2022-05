Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund zweier Demonstrationszüge am 12.05.2022 in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag,12.05.2022, zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr, findet in Wilhelmshaven eine Demonstration mit zwei Aufzügen statt. Am Valoisplatz beginnend, wird ein Aufzug über die Ebertstraße und die Rheinstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Brücke und von dort über den Südstrand in Richtung Jadeallee geführt. Ein zweiter Aufzug mit Traktorgespannen wird am Sportforum beginnend, über die Friedenstraße, Gökerstraße, Freiligrathstraße und die Preußenstraße in den Stadtnorden geführt. Von dort geht es über die Posener Straße, Ostfriesenstraße, Friedrich-Paffrath-Straße und den Banter Weg in die Emsstraße.

Auf den genannten Strecken ist mit Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zu rechnen.

Im Bereich Südstrand/Emsstraße und Jadeallee wird es zeitweilig zu Sperrungen und Umleitungen für den Kraftfahrzeugverkehr kommen.

Die Polizei empfiehlt, die genannten Bereiche weiträumig zu umfahren.

