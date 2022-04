Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Tödlicher Verkehrsunfall

Mönchengladbach-Rheindahlen, 14.04.2022, 11:51 Uhr, Gladbacher Strasse (ots)

Am heutigen Vormittag wurde an dem Bahnübergang auf der Gladbacher Straße im Mönchengladbacher Ortsteil Rheindahlen eine 84 jährige Radfahrerin von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr begannen noch an der Unfallstelle mit der medizinischen Versorgung, jedoch erlag die Frau nach kurzer Zeit Ihren schweren Verletzungen. Der Zugführer und alle Insassen blieben unverletzt und wurden durch die Rettungskräfte betreut. Mit technischem Gerät baute die Feuerwehr einen Behelfsaustieg und ermöglichte so eine Evakuierung der Fahrgäste.

Im Einsatz waren das Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Rüstzug des Technik- und Logistikzentrums (Feuerwehrkran, Rüstwagen, Wechsellader Bahn- und Bauunfälle), zwei Rettungswagen und ein Notarzt, sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Carsten Kommer

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell