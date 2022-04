Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Dachstuhlbrand in leerstehendem Gebäude

Mönchengladbach-Holt, 13.04.2022, 13:13 Uhr, Hugo-Eckener-Straße (ots)

Am Mittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand in einem leerstehenden, dreigeschossigen Gebäude gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde bestätigt, dass der Dachstuhl in Flammen stand. Ein Trupp ging mit Atemschutz und einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor, während rückseitig die Drehleiter aufgestellt wurde. Auf diese Weise konnte Hand in Hand der Dachstuhl freigelegt werden. Nachdem ein Großteil der Dachhaut entfernt worden war, konnte über die Drehleiter ein Löschangriff vorgenommen werden und der Brand gelöscht werden. Ein weiterer Trupp mit Atemschutz löschte anschließend die Glutnester. Der Dachstuhl fiel auf einer Länge von 20 Metern den Flammen zum Opfer. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Löschfahrzeug der FRW I (Neuwerk), der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

