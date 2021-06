Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Nendingen

Kreis Tuttlingen) Unbekannte sägen Bäume an

Stadt setzt Belohnung aus (27.06.2021)

Tuttlingen-Nendingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die Unbekannte im Zeitraum zwischen Montag, 21. Juni, und Sonntag, 27. Juni, im Bereich Bräunisbergstraße / Donaugässle begangen haben. Unbekannte sägten mit einer, vermutlich akkubetriebenen, Kettensäge drei hohe Bäume an. Da die Standfestigkeit durch tiefe Einschnitte nicht mehr gegeben war, musste die Stadt die teilweise bis zu 30 Meter hohen Bäume fällen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Stadt Tuttlingen hat für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung von 1.000 Euro ausgelobt. Hinweise auf die Verursacher werden an das Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, oder an die Stadt Tuttlingen, Telefon 07461 99-0, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell