Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mit E-Scooter gegen Ampelmast geprallt - Mädchen verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Altstadtring/Holzstraße/Wasserwerkstraße hat es am Samstagabend einen E-Scooter-Unfall gegeben. Ein 12-jähriges Mädchen aus Castrop-Rauxel wurde dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 12-Jährige - zusammen mit einer Freundin - gegen 19.40 Uhr auf dem E-Scooter unterwegs. Beim Überqueren des Altstadtrings, an der dortigen Ampel, verlor die 12-Jährige plötzlich die Kontrolle über den Roller, prallte gegen den Ampelmast und stürzte. Dabei wurde die Fahrerin verletzt, sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihre Begleiterin blieb unverletzt. An dem E-Scooter entstand Sachschaden. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Grundsätzlich muss man 14 Jahre alt sein, um mit einem E-Scooter fahren zu dürfen. Außerdem ist es verboten, zu Zweit darauf unterwegs zu sein. Die 12-Jährige muss deshalb mit weiteren Konsequenzen rechnen, unter anderem droht ein Bußgeld. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell