Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall mit zwei Verletzten auf Recklinghäuser Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Recklinghäuser Straße sind am Sonntagmittag ein Motorrad- und ein E-Bike-Fahrer zusammengestoßen. Beide Männer, 56 und 59 Jahre alt aus Herten, wurden dabei verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sie gegen 13 Uhr auf der Recklinghäuser Straße Richtung Bertlich unterwegs. In der Nähe der Stübbenfeldstraße wechselte der 56-Jährige dann plötzlich mit seinem E-Bike den Fahrstreifen - offenbar um weiter auf dem Fahrradweg zu fahren. Der 59-jährige Motorradfahrer dahinter konnte zunächst noch ausweichen und einen Unfall verhindern, schließlich kam es aber doch zum Zusammenstoß. Der 56-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, der 59-Jähirge wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

