Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln

Am Donnerstag kam es um 15:10 an der Kreuzung Beisenkampstraße/Danziger Straße/Grenzmarkstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 60-jährige Autofahrerin aus Datteln fuhr auf der Beisenkampstraße und hielt im Bereich der Kreuzung. Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr aus der Danziger Straße aus in die linke Seite des Autos. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 2.000 Euro. Die Unfallbeteiligten tauschten die Telefonnummern aus. Bei der Telefonnummer des Radfahrer stellte sich später heraus, dass sie nicht vergeben ist.

Hinweise der Polizei: Lassen Sie sich nach einem Unfall immer einen Ausweis oder einen Führerschein zeigen. Im Zweifelsfall rufen Sie auch bei leichten Unfällen die Polizei hinzu.

Gladbeck

Am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, war eine 41-jährige Autofahrerin aus Oberhausen auf der B224 in Richtung Essen unterwegs. Sie befürchtete, dass der unbekannte Fahrer des weißen Lkw neben ihr auf ihre Fahrspur wechseln will und sie nicht wahrnimmt. Um einen Unfall zu vermeiden lenkte sie nach rechts und kollidierte mit der Leitplanke. Der Lkw-Fahrer setzte sein Fahrt fort. Ob er den Unfall mitbekommen hat ist unklar. Eine Beschreibung des Fahrers oder das Kennzeichen des Lkw liegen nicht vor.

Herten

Am frühen Donnerstagabend wurde Im Schieferfeld der graue VW T-Roc eines Herteners durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es wurden Schäden am Stoßfänger und am vorderen linken Kotflügel festgestellt. Der Schaden beträgt circa 2.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher liegen nicht vor.

Hinweise zu den Unfalllfuchten melden Sie bitte unter der 0800 2361 111 bei der Polizei Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell