Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat heute - am frühen Morgen - zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die beiden 31- und 32-jährigen Männer aus Recklinghausen wurden gegen 5.30 Uhr auf der Tannenstraße auf "frischer Tat" ertappt. Eine aufmerksame Zeugin konnte beobachten, wie zwei Männer offensichtlich versuchten, mehrere Haustüren zu öffnen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie zuvor ein Auto aufgebrochen und einen darin gefundenen Schlüssel genutzt, um in Wohngebäude zu kommen. Es blieb offenbar beim Einbruchsversuch. Die beiden Männer wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell