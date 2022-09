Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnhaus - Versuchter Autoaufbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Bad Hersfeld. Ein aufgrund Renovierungsarbeiten leerstehendes Einfamilienhaus in der Hainstraße war in der Nacht zu Dienstag (20.09.) Ziel unbekannter Täter. Aus dem Keller entwendeten sie diverses Werkzeug und Maschinen der Hersteller Hilti und Makita in bislang nicht bekanntem Wert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Autoaufbruch

Bad Hersfeld. Ein in der Friedewalder Straße im Stadtteil Hohe Luft geparkter Pkw wurde in der Nacht zu Dienstag (20.09.) versucht durch unbekannte Täter aufzubrechen. Die Fahrer- und Beifahrertür des schwarzen BMW 550i hielten den Hebelversuchen stand, sodass die Täter flüchteten und einen Sachschaden von 4.000 Euro hinterließen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Gewaltsam brachen unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden des Dienstags (20.09.), zwischen 3 und 4 Uhr, die Eingangstür zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße im Stadtteil Hohe Luft auf. In der ersten Etage versuchten die Täter zudem eine Wohnungstür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell