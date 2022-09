Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht in Eichenzell

Fulda (ots)

Eichenzell - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es zwischen Sonntag, den 18.09.2022, 14:00 Uhr und Montag, den 19.09.2022, 6:15 Uhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Ein 39-jähriger aus Eichenzell parkte seinen Mercedes am Sonntagmittag am rechten Fahrbahnrand der Eichendorffstraße, gegenüber der Hausnummer 19. Als er am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Vermutlich befuhr ein PKW die Eichendorffstraße aus Richtung Hausnummer 15 kommend in Fahrtrichtung Sebastianstraße und streifte hierbei den ordnungsgemäß abgestellten Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Telefon: 0661/105-2301.

Tel.: 0661 /105-2031

