Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Handfester Streit

An der Einmündung Seestraße/Hirschgraben ist es am frühen Freitag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwei Gruppen gerieten beim Verlassen einer Bar auf dem Marienplatz erst in Streit. Dieser endete wenig später an der genannten Einmündung damit, dass sowohl ein 53-Jähriger, wie auch ein 33-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen von einem 18-Jährigen ins Gesicht geschlagen wurden. Eine hinzugerufene Polizeistreife, die die Gruppe um den jungen Mann im Nahbereich aufgriff, wurde zudem beleidigt. Nun wir wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Ravensburg

Container in Brand gesetzt

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei, nachdem in Weißenau in mehreren Containern und Mülltonnen Feuer gelegt wurde. Gegen 23 Uhr wurde an der Bleicherei und an der Turn- und Festhalle in Weißenau der Inhalt zweier Container angezündet, was Feuerwehr und Polizei auf den Plan rief. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand an der Turn- und Festhalle, während der Container in der Bleicherei vollständig ausbrannte. Auch an der Grundschule und auf dem Gelände einer nahegelegenen Firma wurden Mülltonnen angezündet. Da den Einsatzkräften schnell klar war, dass Brandstifter am Werk waren, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung ein. Wie hoch der durch die Feuer entstandene Schaden ist, kann noch nicht genauer gesagt werden.

Ravensburg

What'sApp-Betrügern aufgesessen

Übers Ohr gehauen haben Unbekannte eine 78-Jährige aus dem Stadtgebiet. Die Betrüger kontaktierten die Seniorin über einen Messengerdienst und gaben sich als Tochter mit neuer Telefonnummer aus. Da zwei Rechnungen ausstehen würden, bat die vermeintliche Tochter die 78-Jährige um einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag, den die Frau überwies. Erst im Nachgang fiel der Frau der Betrug auf, weshalb zwischenzeitlich die Kriminalpolizei ermittelt. Eine Warnung der Polizei: die geschilderte Betrugsmasche tritt derzeit vermehrt auf! Seien Sie vorsichtig bevor Sie Gelder überweisen, insbesondere dann, wenn Sie dies auf Bitten oder Aufforderungen von Personen tun, deren Identität Sie nicht überprüft haben! Weitere Hinweise zu dieser Betrugsmasche finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/polizei-und-whatsapp-klaeren-gemeinsam-ueber-betrug-auf/

Wolfegg

Flüchtiger Autofahrer gesucht

Nachdem er auf dem Schloßplatz zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmittag einen geparkten VW Passat angefahren hat, ist der verantwortliche Fahrer geflüchtet. Der unbekannte Lenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den in einer Parkbucht abgestellten Wagen und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Da er sich nicht um die Schadensregulierung kümmerte, ermittelt nun der Polizeiposten Vogt wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07529/97156-0 erbeten.

Weingarten

Unfall an Ampelanlage

Eine verletzte Autofahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalles, zu dem es am Donnerstag gegen 12.45 Uhr an der Ampelanlage am Charlottenplatz gekommen ist. Eine 19 Jahre alte Autofahrerin, die die Abt-Hyller-Straße vom Festplatz kommend befuhr, wollte bei grüner Ampel nach links in die Waldsee Straße abbiegen. Dabei achtete sie nicht auf die ihr entgegenkommende 29-jährige BMW-Lenkerin, die auf der Abt-Hyller-Straße aus Richtung Innenstadt unterwegs war und ebenfalls bei "Grün" über die Kreuzung fuhr. Die BMW-Lenkerin verletzte sich leicht, musste nach einer ambulanten Behandlung aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem BMW und dem Mini der Fahranfängerin entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

Ebersbach-Musbach

Fahrer nach Unfallschlucht in Geigelbach gesucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr mit Motorradfahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Geigelbach und der L286, die von Musbach nach Aulendorf führt, nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw geflüchtet ist. Der unbekannte Motorradfahrer, der als etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben wird, kam dem 39-Jährigen VW-Lenker auf dem schmalen Gemeindeverbindungsweg zügig entgegen. Beim Passieren streifte die Maschine des Bikers den VW mit einem an der linken Seite montierten Aluminiumkoffer. Durch die Kollision entstand an dem VW ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Nachdem der Motorradfahrer nach der Kollision kurz anhielt und mit dem 39-Jährigen redete, fuhr er, als der VW-Lenker die Polizei verständigen wollte, in Richtung Geigelbach davon. Der Flüchtige war laut dem VW-Lenker dunkel gekleidet und trug einen dunklen Helm. Außerdem hatte er einen auffallenden grünen Rucksack bei sich. Weiter soll er lockige Haare gehabt haben, die er zu einem Zopf getragen hat. Bei seinem Motorrad handelte es sich um eine dunkle Maschine, vermutlich Honda, mit einem silbernen Sturzbügel. Der auf der linken Seite montierte Alu-Koffer dürfte nach der Kollision beschädigt sein. Das Polizeirevier Weingarten bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise.

Leutkirch

Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte

Fünf Verletzte und Sachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B465 zwischen Leutkirch und Bad Wurzach. Ein 21 Jahre alter Autofahrer, der in Richtung Bad Wurzach unterwegs war, nahm auf Höhe der Zufahrt zur A96 Leutkirch-West einen vorausfahrenden Pkw zu spät wahr. Der Skoda-Lenker fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit auf den VW Sharan vor ihm auf. Der 54-jährige VW-Fahrer sowie seine 45-jährige Frau und zwei 11 und 14 Jahre alte Mädchen im Wagen verletzten sich bei dem Zusammenstoß eher leicht und mussten zur medizinischen Behandlung von Rettungsfahrzeugen in verschiedene Kliniken gebracht werden. Der Unfallverursacher verletzte sich ebenfalls leicht am Kopf, lehnte eine medizinische Behandlung aber ab. An der Unfallstelle ergaben sich der Polizei zudem Anzeichen, dass der 21-Jährige unter Alkoholeinwirkung gestanden hat. Er gab seinen Führerschein in der Folge freiwillig ab.

