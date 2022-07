Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wer nicht hören will, muss fühlen

Altenburg (ots)

Am Samstagabend gegen 20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Fahrer eines E-Scooters, da an dem Roller kein Versicherungsaufkleber angebracht war. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der junge Mann (21) erheblich alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Es wurde eine Blutentnhame durchgeführt und dem jungen Mann die Weiterfahrt untersagt. Ca. drei Stunden später wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit Verletzten in der Liebermannstraße gemeldet. Dort trafen die Beamten auf den 21-jährigen, der sich trotz vorangegengener Belehrung wieder auf seinen Roller stellte und während der Fahrt mit einem Poller aus Metall kollidierte. Durch den Sturz zog er sich erhebliche Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankhaus gebracht werden. Der dortige Aufenthalt dürfte nun etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, als die Blutentnahme bei der ersten Begegnung mit der Polizei.

