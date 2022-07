LPI-G: Bauarbeiten setzen Wiese in Brand

Windischleuba (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag wurde in die Grundschule in Windischleuba eingebrochen. Dabei wurde ein Fenster aufgedrückt und anschließend das Lehrerzimmer sowie das Sekretariat durchwühlt. Letztlich wurde ein Monitor entwendet. Nachdem die Kriminalpolizei den Einbruch aufgenommen hat, meldete sich plötzlich ein reumütiger Jugendlicher in Begleitung seiner Mutter bei der Polizei und war ...

