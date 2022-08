Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Körperverletzung in Gaststätte

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Männern kam es am späten Donnerstagabend in einer Gaststätte in der Hornsteiner Straße. Ein 17-Jähriger soll seinem 29-jährigen Kontrahenten zunächst einen Kopfstoß verpasst haben, woraufhin sich weitere Handgreiflichkeiten entwickelten. Aufgrund des aggressiven Verhaltens musste der Jugendliche die Gaststätte verlassen und wurde dort, bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten, festgehalten. Beide Männer müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Sigmaringendorf

WhatsApp-Betrug

Der Masche eines dreisten Betrügers ist am Mittwochabend ein 64-jähriger Mann aufgesessen. Über "Whatsapp" gab sich der Täter, unter einer fremden Nummer, als Sohn des Mannes aus und bat ihn zur Begleichung einer dringenden Rechnung im vierstelligen Euro-Bereich. Erst als der 64-Jährige die Überweisung veranlasst hatte, fiel der Betrug auf. Die Polizei ermittelt nun, warnt vor dieser Betrugsmasche und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Informationen zu dieser und weiteren Arten von Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Herbertingen

Spiegel an Kfz beschädigt, Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Kanzacher Straße geparkten Renault Twingo hat ein Unbekannter am Donnerstag gegen 23 Uhr beschädigt. Weil der Unfallverursacher danach einfach das Weite suchte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und nimmt Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Mengen

Pedelec-Fahrerin stürzt

Leicht verletzt wurde eine 59-jährige E-Bike-Lenkerin am Mittwochabend gegen 19 Uhr beim Sturz auf einem Verbindungsweg an der Zielfingerstraße. Mutmaßlich fiel die 59-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers von ihrem Pedelec. Ein Rettungswagen war an der Unfallörtlichkeit im Einsatz und brachte die Frau zu weiteren ärztlichen Untersuchungen in ein Krankenhaus. An dem E-Bike entstand geringer Sachschaden.

