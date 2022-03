POL-EU: 38-Jähriger entzog sich vergebens Verkehrskontrolle - Flucht endete im Kölner Süden - Vorläufige Festnahme

Mechernich-Obergartzem (ots) - Ein 19-Jähriger aus Euskirchen befuhr am Montagabend (22.15 Uhr) die Bundesstraße 266 aus Euskirchen in Fahrtrichtung Mechernich, als ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Airbags des Fahrzeuges ausgelöst wurden. Dabei wurden der junge Mann und sein 19-jähriger Beifahrer verletzt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr