POL-EU: Betrüger mit Fotos gesucht: Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen?

Kall (ots) - Unbekannte Täter betraten am vergangenen Wochenende das Gelände des Bauhofs in Kall in der Daimlerstraße. Anschließend hebelten diese eine Tür auf und verschafften sich Zutritt zum Gebäude. Im Innenraum hebelten sie weitere verschlossene Räume auf. Sie öffneten sämtlichen Schränke und stahlen verschiedenste Arbeitsgeräte. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: ...

