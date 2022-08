Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Fischbach

Autoscheibe eingeschlagen - Wertsachen gestohlen

Die Seitenscheiben zweier auf dem Freibadparkplatz in der Strandbadstraße geparkter Autos haben unbekannte Diebe am Dienstag zwischen 13.15 Uhr und 19 Uhr eingeschlagen, um Wertsachen daraus zu stehlen. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend davon ab, Wertsachen offen sichtbar im Pkw zurückzulassen.

Tettnang / Friedrichshafen

Radfahrer stürzt auf Ölspur - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein 38-jähriger Radfahrer am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr im Kreisverkehr der Loretostraße aufgrund einer Ölspur zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zugezogen hat, bittet die Polizei um Hinweise zum Verursacher. Die Spur führte über die Lindauer Straße, den Bärenplatz und die Kirchstraße bis nach Friedrichshafen über den Seewald zum Hafenbahnhof. Die Feuerwehr kümmerte sich um die verunreinigte Straße. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Ladendiebstahl - Mann verletzt Detektiv beim Fluchtversuch

Strafrechtliche Konsequenzen erwarten einen 34-Jährigen, der am Mittwoch gegen 19.15 Uhr in einem Einkaufsgeschäft am Bahnhofsplatz Alkoholika gestohlen hat. Dem Ladendetektiv war aufgefallen, dass der Mann nicht alle Waren an der Kasse bezahlt hatte, weswegen er ihn ansprach. Daraufhin versuchte der Tatverdächtige die Flucht zu ergreifen, woraufhin sich ein Gerangel entwickelte, bei dem sich der Detektiv leicht verletzte. Die Polizisten nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen ihn ein.

Friedrichshafen

Pkw nimmt Motorrad die Vorfahrt - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Mittwochabend gegen 20.45 Uhr beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Motorrad in der Flugplatzstraße. Ein 29-jähriger Mercedes-Lenker fuhr von der Aistegstraße in den Einmündungsbereich ein und nahm dabei dem von links kommenden 32-jährigen Zweiradfahrer die Vorfahrt. Der Motorradfahrer wurde auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe des Wagens aufgeladen und klagte im Nachgang über Rückenschmerzen. Am Pkw wird der Sachschaden auf 4.000 Euro, am Motorrad auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Überlingen

Pkw stoßen auf Kreuzung zusammen

An der Kreuzung der Straße "Heiligenbreite" mit der Straße "Zum Degenhardt" sind am Mittwoch gegen 17 Uhr zwei Pkw zusammengestoßen. Eine 58-jährige VW-Fahrerin missachtete die Vorfahrt eines von rechts in Richtung Rengoldshauser Straße fahrenden Seat-Lenkers und kollidierte frontal mit der Fahrerseite des Seat. Dabei erlitt der 50-jährige Fahrer leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand jeweils rund 15.000 Euro Sachschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden.

Überlingen

Schockanruf - Frau wird kurz vor Geldübergabe misstrauisch

Beinahe Opfer dreister Betrüger wurde am Mittwoch eine 57-jährige Frau aus dem Bereich Überlingen. Am Nachmittag hatte sie einen Anruf von ihrer angeblichen Tochter erhalten, die vorgab, einen schweren Verkehrsunfall in der Schweiz gehabt zu haben, bei dem eine Person ums Leben kam. Im Telefonat gab sich im Anschluss eine Person als vermeintlicher Polizist aus, der eine Kaution für die Freilassung der Tochter forderte. Kurzerhand lieh sie sich einen fünfstelligen Euro-Betrag und fuhr nach Stuttgart, um das Geld einer vermeintlichen Gerichtskasse zu übergeben. Da diese angeblich zu hatte, sollte sie den Betrag an einem vereinbarten Treffpunkt einer Person, die sich als Mitarbeiter der Gerichtskasse ausgab, übergeben. Beim Treffen des Abholers wurde die Geschädigte stutzig, händigte ihm das Geld nicht aus und erstattete stattdessen Anzeige.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Nähere Informationen zum Thema Betrug und Tipps, wie sie sich vor den breit gefächerten Maschen schützen können, finden Sie im Internet unter www. polizei-beratung.de

Überlingen

Schachtdeckel aus Fahrbahn gehoben

Zwei Schachtdeckel aus der Fahrbahn der Mühlbachstraße haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ausgehoben. Ein Autofahrer wurde um kurz nach 3 Uhr glücklicherweise noch rechtzeitig auf die geöffneten Kanalschächte und die auf der Fahrbahn liegenden Hindernisse aufmerksam und beseitigte die Gefahr kurzerhand. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Personen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Heiligenberg

Container mit Heizöl im Wald entsorgt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat zwischen dem 22.7.22 und dem 29.7.22 in einem Waldstück im Gewann Tiergarten einen 1000 Liter-IBC-Container unerlaubt abgestellt. In diesem befanden sich noch mehrere Liter Heizölrest, die offenbar nicht ausliefen, sodass es zu keiner Verschmutzung des Erdreichs kam. Das Polizeirevier Überlingen hat strafrechtliche Ermittlungen wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet und bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Umweltsünder geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

