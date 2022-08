Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Neukirch

Nach Unfall geflüchtet - Fahrer alkoholisiert

Weil er im Verdacht steht, am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr auf der L 333 alkoholisiert einen Unfall verursacht und danach die Flucht ergriffen zu haben, ermittelt die Polizei aktuell gegen einen 33-Jährigen. Zeugenaussagen zufolge bog der Mann mit seinem Opel von der L 335 nach links in Richtung Goppertsweiler ein, touchierte dabei die Leitplanke und flüchtete. Die eingeschaltete Polizei fand den Fahrer sowie dessen Unfallwagen gegen 21.15 Uhr an der Wohnadresse vor. Da eine Atemalkoholmessung bei dem Mann weit über zwei Promille ergab, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten und zwei Blutproben abgeben. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ein. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf rund 2.000 Euro, am Pkw auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der 33-Jährige muss nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Friedrichshafen

Mann von Unbekannten angegriffen und verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr im Bereich des Zeppelinmuseums in der Seestraße ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt wegen gefährlicher Körperverletzung. Drei Unbekannte gingen einen 54-Jährigen, nach einem verbalen Streit, mit Tritten und Schlägen an, sodass dieser verletzt wurde. Er musste in der Folge zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den etwa 20-25 Jahre alten Tatverdächtigen blieb ohne Erfolg. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den drei Männern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 zu melden.

Kressbronn / Langenargen

Brand einer Trafostation hat Stromausfall zur Folge

Ein Schmorbrand in einer Trafostation am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr im Bereich Schnaidt war mutmaßlich die Ursache für einen Stromausfall im Bereich Kressbronn und Langenargen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert. Hinweise auf die Brandursache sind aktuell nicht bekannt.

Meersburg

Exhibitionist - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend gegen 19 Uhr eine Passantin in der Meersburger Straße belästigt. Der Frau zufolge habe sie sich am Uferbereich zwischen Unteruhldingen und Meersburg aufgehalten, als sich ein Mann zu ihr setzte. Dieser habe sich vollständig entkleidet und daraufhin vor ihr sexuelle Handlungen an sich vollzogen. Die Polizei hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise zum unbekannten Exhibitionisten. Der Mann wird als rund 60-65 Jahre alt und etwa 180cm groß beschrieben. Er hatte graue gelockte Haare und war mit einem gelben T-Shirt und einer grauen Badehose bekleidet. Zudem hatte er ein Handtuch und eine Tasche bei sich.

Owingen

Betrunkener Mann stört Gottesdienst und greift Polizisten an - Gewahrsam

Nachdem ein erheblich alkoholisierter 57-Jähriger am Donnerstagvormittag in Owingen mehrfach negativ in Erscheinung getreten ist, musste er von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Zunächst soll er in der Hauptstraße Passanten angepöbelt haben und vor Autos gesprungen sein. Kurze Zeit später fiel er in einer Kirche auf, als er einen Gottesdienst durch lautes Herumschreien störte. Polizisten nahmen den augenscheinlich volltrunkenen Mann in Gewahrsam. Dabei versuchte er die Einsatzkräfte mit Schlägen und Tritten anzugreifen und beleidigte einen Polizisten. Er muss nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Überlingen

Unfallbeteiligter fährt nach Kollision weiter - Polizei bittet um Hinweise

Einfach weitergefahren ist der Lenker eines weißen Kombis oder Kastenwagens, nachdem es am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr im Grafenholzweg zum Zusammenstoß mit einem Toyota gekommen ist. Die Toyota-Fahrerin bog unachtsam aus einem Grundstück aus und touchierte dabei mutmaßlich das Rad des zügig vorbeifahrenden Wagens. Dabei einstand an ihrem Pkw rund 1.000 Euro Sachschaden, der Unfallgegner, bei dem nicht bekannt ist, ob dessen Fahrzeug beschädigt wurde, fuhr unbeeindruckt weiter. Hinweise zum Unfallbeteiligten nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell