POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Zwei Personen leicht verletzt

Poppenhausen. Am Dienstag (20.09.), gegen 10.50 Uhr, befuhr eine 78-jährige Honda-Fahrerin die B 458 von Batten kommend in Richtung Fulda. In einer Kurve in Höhe des Grabenhöfchens geriet die Fahrerin aus bislang unklarer Ursache auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und rutsche in den rechtsseitigen Böschungsbereich. Die 78-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Fulda und ihr 83-jähriger Beifahrer wurden hierbei leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Im Einsatz war neben dem Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr Poppenhausen.

Polizeistation Hilders

HEF

67-jähriger Zweirradfahrer verletzt

Bebra. Am Dienstag (20.09.), gegen 8 Uhr, befuhr eine 36-jährige Golf-Fahrerin aus Bebra die Luisenstraße in Richtung Göttinger Straße, um nach links in diese abzubiegen. Ein 67-jähriger Bebraner wollte mit seinem Leichtkraftrad an der Kreuzung nach links in die Luisenstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich Luisenstraße / Göttinger Straße musste der vorfahrtsberechtigte 67-Jährige aufgrund der Pkw-Fahrerin stark abbremsen und kam dabei zu Fall. Er wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

