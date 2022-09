Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Shisha-Bar - Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Shisha-Bar

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (19.09.) in eine Shisha-Bar in der Königstraße ein. Die Täter gelangten über die Tiefgarage in die entsprechenden Büroräume und anschließend in den Gastraum im Erdgeschoss. Sie stahlen mehrere tausend Euro Bargeld und hinterließen circa 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnhaus

Fulda. Im Buchonenweg im Stadtteil Haimbach versuchten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (20.09.) in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter machten sich an einer Tür zu schaffen und verursachten dabei 50 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

