Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht

Kirchheim. Am Sonntag (18.09.), gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann mit einem grauen Mercedes Benz ML die K 32, als ihm ein Sattelzug entgegenkam. Nach derzeitigen Erkenntnissenfuhr der Sattelzug mit der linken Fahrzeugseite auf der Gegenspur. Bei dem Versuch eine Kollision zu verhindern, wich der Mercedes-Fahrer nach rechts aus. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die rechte Leitplanke. Der polnische Sattelzugfahrer fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 5.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alleinunfall

Bad Hersfeld. Am Sonntag (18.09.), gegen 15.10 Uhr, befuhr eine 29-jährige Frau aus Bad Salzungen mit einem Mazda die B 62 von Bad Hersfeld in Fahrtrichtung Sorga. In Höhe der Bushaltestelle Wilhelmshof, ausgangs einer leichten Linkskurve, geriet der Mazda nach rechts auf die Bankette. Die Fahrerin bremste und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Mazda prallte gegen die rechte Schutzplanke. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 3.600 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Haunetal. Am Freitag (16.09.), gegen 2.30 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus Oberasbach mit einem Lkw die B 27 von Hünfeld in Richtung Bad Hersfeld. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 62-jähriger Mann aus Burgsinn, ebenfalls mit einem Lkw. Auf Höhe der Ausfahrt Haunetal-Neukirchen kam der 57-jährige Mann mit seinem Lkw zu weit nach links und fuhr auf den Gegenfahrstreifen. Der 62-jährige Mann mit seinem Lkw bemerkte dies und versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte aber einen Zusammenprall nicht mehr vermeiden. Beide Lkw stießen mit den linken Außenspiegeln zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Bei dem Unfall wurde der 57-jährige Mann aus Oberasbach leicht durch Splitter seiner Seitenscheibe verletzt.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Pedelec-Fahrerin gestürzt

Lauterbach. Am Samstag (17.09.), gegen 16.45 Uhr, befuhr eine 26-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Pedelec den Rad- und Fußweg von Lauterbach nach Angersbach. Kurz vor dem Ortseingang Angersbach wollte sie die Geschwindigkeit ihres Rades verringern. Dabei verlor die 26-Jährige die Kontrolle über ihr Rad uns stürzte über den Lenker auf den Radweg. Bei dem Sturz verletzte sich die Fahrradfahrerin schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell