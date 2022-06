Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Bike aus Keller entwendet

Kierspe (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses Am Nocken entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag ein matt-schwarzes E-Bike. Der oder die Täter durchtrennten dafür eine sichernde Metallschelle. Wie sie in den Keller gelangten, ist derzeit nicht bekannt. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

