Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreiseitenkipper beschädigt

Herscheid (ots)

Unbekannte haben zwischen dem 03.06. und 10.06 die Frontscheibe eines Dreiseitenkippers im Carport der Kirchenverwaltung am evangelischen Friedhof herausgehebelt. Möglicherweise hatten Jugendliche im Bereich des Carports gefeiert und den Kipper anschließend beschädigt. Vor Ort lag diverser Abfall einer Feier. Täterhinweise können unter 02391-9199-0 an die Polizeiwache in Plettenberg gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell