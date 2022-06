Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autobrand in der Nacht von Freitag auf Samstag/Taschendiebstahl in Discounter

Plettenberg (ots)

Ein Zeuge stellte am frühen Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, fest, dass schwarzer Rauch aus er Ebbetalstraße aufstieg. Als er daraufhin Nachschau hielt, stellte er zwei brennende Autos fest und informierte die Feuerwehr. Die beiden Fahrzeuge, ein VW Touran sowie ein Dacia, standen jeweils mit dem Heck zueinander und waren nach Beendigung der Löscharbeiten im Inneren weitestgehend ausgebrannt. Auch einige Bäume, unter denen die Fahrzeuge geparkt standen, wurden durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden liegt schätzungsweise bei mindestens 25.000EUR. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen werden bei der Polizei deshalb wegen möglicher Brandstiftung geführt. (schl)

Eine 62-Jährige Plettenbergerin war am Samstag, gegen 16:20 Uhr, in einem Discounter am Grafweg einkaufen. Während des Einkaufs legte sie ihre Handtasche mitsamt Geldbörse in ihren Einkaufswagen. Als sie sich an einem Regal vom Wagen abwandte, schlug der unbekannte Tatverdächtige offenbar zu. Die 62-Jährige stellte das Fehlen des Portemonnaies anschließend fest. Zuvor hatte sie es noch in ihrer Tasche gesehen. Die Geschädigte erinnerte sich bei der Anzeigenerstattung daran, dass ein junger Mann mit einem beigefarbenen Hemd und kurzem dunkelblonden Haar an ihr vorbeigegangen war, als sie am Regal stand. Näher konnte sie den Mann nicht beschreiben. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass Handtaschen und Wertgegenstände nicht im Einkaufwagen gelagert werden sollten. Tätern reichen oftmals schon wenige Sekunden, um Dinge aus Taschen und Rucksäcken zu stehlen. Taschen sind im besten Fall möglichst im direkten Sichtfeld vor dem eigenen Körper zu tragen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell