Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Norden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg in der Nähe des Nordenheidewegs wurden drei Personen am Montag, 29. November, verletzt. Gegen 14 Uhr fuhr eine 45-Jährige mit ihrem Peugeot auf dem Bockumer Weg in westlicher Richtung. Sie fuhr auf einen verkehrsbedingt stehenden Seat Ibiza auf und schob diesen auf einen vor ihr stehenden BMW. Die 27-jährige Seat-Fahrerin sowie der 38-jährige BMW-Fahrer wurden mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Die 45-jährige Peugeot-Fahrerin will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand Sachschaden von etwa 4.500,- Euro. (kt)

