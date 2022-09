Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Wohnhäuser - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Fulda (ots)

Einbrüche in Wohnhäuser

Eichenzell. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (16.09.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Roter Graben" ein. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von circa 250 Euro.

In der Straße "Am alten Sportplatz" brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (16.09.), gegen 4.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchsuchten die Wohnräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Bad Salzschlirf. Zwischen Donnerstagnachmittag (15.09.) und Freitagmorgen (16.09.) versuchten Unbekannte in einen Kindergarten im "Schwester-Nina-Weg" einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an einem Fenster und verursachten dabei circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Fulda. In der Trätzhofstraße brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (16.09.) und Samstagmorgen (17.09.) in zwei benachbarte Einfamilienhäuser ein. Die Täter hebelten jeweils ein Fenster auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Sie stahlen Bargeld und hinterließen insgesamt 700 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

