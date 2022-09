Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Feldatal (ots)

Am Sonntag (18.09.), gegen 18 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer aus Mücke mit seinem Toyota Yaris die Bundesstraße 49 aus Ruppertenrod kommend in Fahrtrichtung Ermenrod. Aus der Gegenrichtung kam ein Pkw entgegen, welcher im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Toyota musste daher nach rechts ausweichen und kam im Straßengraben zum Stehen. Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem flüchtigen Pkw um eine weißes Fahrzeug gehandelt haben. Vom Kennzeichen ist lediglich die Ortskennung "LP" bekannt. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 5.000 Euro. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mit freundlichen Grüßen,

POK Dörr, Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell