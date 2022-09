Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alleinunfall mit einem leicht verletzten Kradfahrer

Hünfeld (ots)

Am Sonntag, dem 18.09. gegen 11:47 Uhr, befuhr eine Gruppe Kradfahrer die L3176 aus Ri. Hünfeld kommend in Ri. Nüsttal. Ein 63 jähriger Kradfahrer aus Oldesloe kam mit seiner BMW auf der regennassen Fahrbahn ins Schlingern, stürzte und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei verletzte sich der Fahrer leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur Beobachtung ins Helios Krankenhaus Hünfeld gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 2000.-

Polizeistation Hünfeld - PHK Will

