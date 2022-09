Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung der PSt. Fulda - Unfall B 27

Fulda (ots)

Am Freitag, 16.09.2022, ereignete sich um 16:40 Uhr auf der Bundesstraße 27 kurz vor der Anschlussstelle Petersberg-Steinau ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Ein Pkw Skoda war in Fahrtrichtung Fulda unterwegs. Der 54-jährige Fahrzeugführer verlor vermutlich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr der Pkw einen massiven Schilderturm und kam 70 Meter weiter im Graben zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer nicht verletzt, aufgrund des körperlichen Zustandes wurde er aber in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug und an dem Verkehrzeichen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro.

(Berichterstatter: Polizeistation Fulda, PHK Weinrich)

